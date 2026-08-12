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DAVID POPOVICI, URIAȘ! Românul a cucerit aurul european la 100 m liber și a scris istorie la Paris

David Popovici

David Popovici

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 12 aug. 2026, 20:04

David Popovici a reușit o nouă performanță uriașă și a cucerit medalia de aur în finala probei de 100 de metri liber de la Campionatele Europene de natație de la Paris.

Românul a avut parte de o cursă spectaculoasă, în care rusul Egor Kornev a condus mare parte din timp, însă Popovici a revenit extraordinar pe final și a trecut primul linia de sosire. David Popovici a încheiat cursa în 46,56 secunde, rezultat care reprezintă un nou record al Campionatelor Europene.

Succesul de la Paris îi aduce lui Popovici al treilea titlu european consecutiv la 100 de metri liber, după aurul cucerit la Roma, în 2022, și cel de la Belgrad, în 2024.

Sportivul român a intrat în finală cu cel mai bun timp din semifinale, 46,72 secunde, performanță care reprezenta deja un nou record al competiției.

Finala a început la ora 19:52, iar înaintea startului atmosfera din arena de la Paris a fost una specială. La apariția lui David Popovici pe culoarul 4, publicul l-a întâmpinat cu ropote de aplauze.

Victoria confirmă încă o dată statutul lui Popovici printre cei mai importanți înotători ai generației sale. La doar 21 de ani, românul continuă să adune titluri europene, mondiale și olimpice și să își consolideze locul în istoria natației.

După aurul de la 100 de metri liber, David Popovici va concura și în proba de 200 de metri liber la Europenele de la Paris. Seriile și semifinala sunt programate joi, iar finala va avea loc vineri.

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