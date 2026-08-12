Pericolul ascuns din Marea Neagră! Curenții RIP pot trage un om în larg în doar câteva secunde

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 12 aug. 2026, 19:52

Vântul puternic a făcut ca marea să devină agitată pe litoralul românesc, iar salvamarii avertizează că, pe lângă valurile mari, un alt pericol este greu de observat: curenții de tip RIP.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre valurilitoral