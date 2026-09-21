Prognoza ANM pentru următoarele două săptămâni. Răcire bruscă, ploi și lapoviță la munte, apoi temperaturile cresc din nou

Publicat 21 sept. 2026, 13:58 Sursă Realitatea.net

ANM anunță o răcire accentuată în primele zile ale intervalului 21 septembrie – 4 octombrie, cu ploi în mai multe regiuni și lapoviță și ninsoare la altitudini mari. Spre finalul lunii septembrie, temperaturile vor crește din nou, iar în unele zone maximele vor ajunge la 24-26 de grade.

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