Prognoza ANM pentru următoarele două săptămâni. Răcire bruscă, ploi și lapoviță la munte, apoi temperaturile cresc din nou

ANM anunță o răcire accentuată în primele zile ale intervalului 21 septembrie – 4 octombrie, cu ploi în mai multe regiuni și lapoviță și ninsoare la altitudini mari. Spre finalul lunii septembrie, temperaturile vor crește din nou, iar în unele zone maximele vor ajunge la 24-26 de grade.
Administrația Națională de Meteorologie a publicat estimările pentru perioada 21 septembrie – 4 octombrie 2026, iar primele zile aduc o schimbare puternică a vremii. Prognoza ANM pentru următoarele două săptămâni indică o răcire accentuată, ploi în mai multe regiuni și chiar lapoviță și ninsoare la altitudini mari, înainte ca temperaturile să înceapă din nou să crească.
Spre finalul lunii septembrie și începutul lunii octombrie, vremea se va încălzi în cea mai mare parte a țării. În unele regiuni, mediile temperaturilor maxime vor ajunge din nou la 24-26 de grade Celsius.
Banat și Crișana: răcire puternică, apoi maxime de până la 26 de grade
În Banat, temperaturile maxime vor coborî la 18-20 de grade în zilele de 22 și 23 septembrie, după care vor crește spre 22 de grade. Din 26 septembrie și până pe 4 octombrie sunt estimate valori de 24-26 de grade, în timp ce minimele vor fi de 7-8 grade în prima parte a intervalului și în jurul a 10 grade la finalul lunii septembrie și începutul lui octombrie.
În perioada 22-25 septembrie vor fi, pe alocuri, ploi în general slabe cantitativ, iar ulterior probabilitatea pentru precipitații va scădea.
În Crișana, maximele ajung la numai 16-18 grade în 22 și 23 septembrie, după care vremea începe să se încălzească treptat. La finalul primei săptămâni sunt prognozate 24-25 de grade, valori care se vor menține și la începutul lunii octombrie. Minimele se vor situa în jurul a 8 grade în prima săptămână și nu vor depăși aproximativ 10 grade în cea de-a doua.
Transilvania și Maramureș: maxime de numai 15-17 grade
Răcirea va fi mai pronunțată în Transilvania, unde temperaturile maxime vor coborî la 15-16 grade în 22 și 23 septembrie, de la aproximativ 20 de grade în prima zi a intervalului. Ulterior, valorile vor crește până la 21-22 de grade și se vor menține în jurul acestui nivel până la finalul perioadei.
„Vor fi ploi în perioada 21 – 25 septembrie, iar izolat cantitățile de apă pot fi însemnate (10…15 l/mp). În restul intervalului de anticipație probabilitatea pentru ploi va fi redusă”, arată ANM.
În Maramureș, maximele vor coborî la 16-17 grade în 22 și 23 septembrie. Apoi va începe încălzirea, iar la finalul lunii media temperaturilor maxime ar putea ajunge la 24 de grade. Spre finalul perioadei sunt estimate valori de 22-23 de grade.
Moldova și Dobrogea: vreme rece în primele zile
În Moldova, vremea va deveni rece între 21 și 24 septembrie, când maximele medii vor fi cuprinse între 17 și 19 grade. Temperaturile vor crește până la finalul lunii, când media maximelor va ajunge la aproximativ 22 de grade, iar pentru începutul lui octombrie sunt estimate valori în jurul a 20 de grade.
În Dobrogea, după o primă zi cu aproximativ 27 de grade, urmează o răcire accentuată. Între 22 și 24 septembrie, temperaturile maxime vor coborî la 19-20 de grade, iar ulterior se vor situa în jurul valorii de 22 de grade.
„Sunt prognozate ploi locale în 21, 22 și 23 septembrie. Sunt probabile intervale cu ploi și în restul intervalului, în special în jurul datei de 27 septembrie”, au transmis meteorologii.
Muntenia: de la 30 de grade la numai 20-21 de grade
În Muntenia, diferența de temperatură va fi puternică. După maxime de 28-30 de grade în prima zi, valorile vor coborî la 20-21 de grade în 22, 23 și 24 septembrie. Ulterior, vremea se va încălzi, iar pentru finalul lunii septembrie și începutul lunii octombrie sunt estimate maxime de 23-24 de grade.
„Sunt prognozate ploi locale în 21, 22 și 23 septembrie și izolat sunt posibile și cantități de apă însemnate (10…15 l/mp). Predictibilitatea privind evoluția precipitațiilor scade după aceste zile”, a transmis ANM.
Oltenia: temperaturile scad cu până la 8 grade
În Oltenia, maximele vor coborî de la 26-28 de grade în prima zi la 20-22 de grade în 22 și 23 septembrie. După acest episod, temperaturile vor crește treptat.
La finalul lunii septembrie sunt așteptate maxime de 25-26 de grade, iar la începutul lunii octombrie valorile se vor situa în jurul a 24 de grade.
Lapoviță și ninsoare la munte
La munte, răcirea va fi accentuată între 22 și 24 septembrie. Media temperaturilor maxime va coborî la numai 6-8 grade, iar minimele vor ajunge în jurul valorii de 0 grade. Ulterior, temperaturile vor crește treptat, până la maxime medii de 12-15 grade.
„Vor fi precipitații în cea mai mare parte a zonei de munte în perioada 21 – 24 septembrie, iar la altitudini mari (de peste 1700 m), trecător și lapoviță și ninsoare. Probabilitatea pentru precipitații scade semnificativ după acest interval”, a transmis ANM.