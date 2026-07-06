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Val de aer rece peste România! Temperaturile scad brusc: noile date de la ANM

Vine frigul în România

Vine frigul în România

Scris deStoica Marian
Publicat6 iul. 2026, 10:22
Sursărealitatea.net

După temperaturile mult peste media perioadei înregistrate săptămâna trecută, valorile termice revin la niveluri normale.

ANM anunță maxime între 24 și 32 de grade și o ușoară răcorire în cea mai mare parte a țării.

„Valorile de temperatură din cea mai mare parte a țării se situează, în prezent, la nivelul normal pentru această perioadă, spre deosebire de săptămâna trecută, când temperaturile, în special cele din timpul zilei, au fost mult peste valorile obișnuite, așa cum am resimțit cu toții.

Astăzi, pe parcursul zilei, temperaturile maxime se vor încadra între 24 și 32 de grade, iar în București se vor înregistra 31 de grade”, a declarat pentru Realitatea PLUS Raul Ilea, meteorolog de serviciu al ANM.

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