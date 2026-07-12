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Actualitate· 2 min citire
Vremea 12 iulie 2026. Alternanțe termice și instabilitate accentuată: Prognoza meteo pentru mijlocul lunii iulie
Foto/Profimedia
Publicat12 iul. 2026, 07:36
SursăRealitatea.Net
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță o perioadă marcată de fenomene extreme și variații de temperatură. Marina Antonescu, meteorologul de serviciu, a prezentat la Realitatea Plus prognoza detaliată pentru zilele următoare, avertizând că instabilitatea atmosferică va afecta întreaga țară, cu un impact deosebit în regiunile estice și sud-estice.
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