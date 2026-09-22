Sanatate· 1 min citire

Scutecele pentru adulți ar putea fi compensate în proporție de 80%

Scutece pentru adulți

Scutece pentru adulți

Scris deStoica Marian
Publicat22 sept. 2026, 08:06
Sursărealitatea.net

Inițiativa legislativă urmează să fie supusă votului în plenul Camerei Deputaților.

Un proiect de lege care prevede compensarea cu 80% a scutecelor pentru adulți destinate pacienților asigurați a primit aviz favorabil, în unanimitate, din partea Comisiei pentru sănătate a Camerei Deputaților.

Inițiativa legislativă urmează să fie supusă votului în plenul Camerei Deputaților.

Potrivit proiectului, pacienții asigurați în sistemul public de sănătate ar putea beneficia de o compensare de 80% pentru produsele absorbante destinate adulților. Compensarea ar urma să fie calculată la prețul de referință și acordată în baza unei prescripții medicale eliberate de medicul specialist.

Măsura ar viza atât persoanele care suferă de afecțiuni temporare, cât și pe cele cu probleme medicale permanente.

Fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rafila, a declarat că inițiativa reprezintă un pas important pentru pacienții care depind de aceste produse, precum și pentru familiile care îi îngrijesc. Potrivit acestuia, compensarea ar putea contribui la reducerea poverii financiare și la îmbunătățirea îngrijirii pacienților.

„Astăzi am făcut un pas. Urmează votul în plen”, a transmis Rafila pe rețelele sociale.

De reținut: Propunerea nu este încă în vigoare. Aplicarea compensării depinde de adoptarea proiectului de lege în plen și de parcurgerea etapelor legislative ulterioare.

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