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Politica· 2 min citire
Sindicatele din guvern condamnă "reforma" lui Bolojan, după scandalul Moșteanu
Sindicatele din guvern condamnă "reforma" lui Bolojan, după scandalul Moșteanu
Toleranță pentru incompetența politică, presiune pe funcționari
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