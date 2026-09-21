Advertising
Politica· 2 min citire
Sorin Grindeanu, despre planul AUR pentru anticipate: „Asta mi-a transmis Simion”
Sorin Grindeanu
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că AUR își dorește în acest moment alegeri parlamentare anticipate și că liderul formațiunii, George Simion, i-ar fi transmis această poziție în urmă cu aproximativ două-trei săptămâni.
Citește și
- 17:42Kelemen Hunor, avertisment pentru Guvernul Mureșan: „Ceea ce a rămas din vechea coaliție nu are majoritate”
- 17:37Culisele Statului Paralel, ora 20:55! Anca Alexandrescu aruncă în aer toate scenariile secrete. Cine este cu adevărat Siegfried Mureșan?
- 17:11Constantin Toma îl critică pe Nicușor Dan pentru criza politică: „L-am susținut, dar nu este în regulă”
- 16:51Uniunea Europeană anunță sancțiuni după alegerile organizate de Rusia în teritoriile ocupate ale Ucrainei
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Mures și pe Google News