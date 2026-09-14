Mark Rutte, avertisment pentru Rusia: „Putin știe foarte bine că nu ne poate diviza”

NATO are toate mijloacele necesare pentru a răspunde atacurilor hibride lansate de Rusia, a declarat secretarul general al Alianței, Mark Rutte, luni, la Bruxelles.
Oficialul NATO a transmis că Vladimir Putin nu va reuși să divizeze statele membre și a condamnat intensificarea acțiunilor ruse, după ce o dronă a lovit un tren în Ucraina, la aproximativ doi kilometri de granița cu Polonia.
Rutte: NATO nu poate fi divizată
Mark Rutte a respins ideea că Rusia ar putea determina statele NATO să renunțe la sprijinul acordat Ucrainei prin presiuni sau operațiuni hibride.
Secretarul general al Alianței a transmis că NATO dispune de opțiuni suficiente pentru a reacționa la astfel de acțiuni și că statele membre își vor menține unitatea.
„Putin știe foarte bine că nu ne va putea diviza”, a afirmat Rutte în cadrul unei conferințe de presă la Bruxelles.
Atac cu dronă lângă frontiera Poloniei
Declarațiile vin după un atac rusesc asupra unui tren care circula pe ruta Kiev-Varșovia. Drona a lovit locomotiva în timp ce trenul se afla în vestul Ucrainei, la doar câțiva kilometri de frontiera cu Polonia, stat membru NATO.
Trenul transporta peste 200 de persoane. Echipajul a fost avertizat înainte de atac, iar incidentul nu s-a soldat cu victime. Kievul a acuzat Rusia că își intensifică acțiunile în apropierea frontierelor NATO.
Rutte: Rusia devine tot mai agresivă
Șeful NATO a descris atacul drept un semn al presiunii tot mai mari exercitate de Moscova.
Rutte a spus că Rusia devine „tot mai nechibzuită” în timp ce continuă războiul împotriva Ucrainei. În opinia sa, acțiunile recente urmăresc inclusiv să provoace teamă și să afecteze sprijinul occidental pentru Kiev.
Oficialii occidentali au transmis însă că atacul nu va schimba politica de susținere a Ucrainei. Rutte a anunțat că NATO își va consolida apărarea pe flancul estic și că sprijinul pentru Kiev va continua.
Ce înseamnă amenințarea hibridă
Amenințările hibride includ acțiuni care nu se limitează la operațiuni militare convenționale. Printre acestea se numără atacurile cibernetice, sabotajul, dezinformarea, interferențele electorale și acțiunile împotriva infrastructurii critice.
NATO consideră că Rusia și-a intensificat astfel de activități împotriva statelor membre. Alianța a avertizat anterior că unele operațiuni hibride pot ajunge la un nivel suficient de grav pentru a fi considerate atacuri armate și pentru a declanșa mecanismele de apărare colectivă.
NATO își consolidează apărarea
Mesajul lui Rutte vine într-un moment în care statele europene urmăresc cu atenție activitățile Rusiei în apropierea teritoriului NATO. Atacul asupra trenului din vestul Ucrainei a amplificat preocupările privind extinderea operațiunilor ruse spre zonele aflate în apropierea frontierelor Alianței.
Rutte a transmis că răspunsul NATO va fi consolidarea apărării și menținerea sprijinului pentru Ucraina, nu retragerea în fața presiunilor Moscovei.