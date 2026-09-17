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Politica· 1 min citire
Xi Jinping și Donald Trump se întâlnesc pe 24 septembrie. Realitatea PLUS, imagini exclusive de la Casa Albă
Publicat17 sept. 2026, 09:08
SursăRealitatea PLUS
Pregătirile sunt în toi pentru vizita președintelui chinez Xi Jinping în Statele Unite. Realitatea PLUS a obținut în exclusivitate detalii din culisele evenimentului. Ana Maria Păcuraru, realizatorul emisiunii „Miza zilei” povestește despre ce este vorba.
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