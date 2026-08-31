Adio bilete de trimitere pe hârtie! Schimbarea majoră pentru pacienți de la 1 septembrie

Platforma digitală e-Sănătatea Mea va fi disponibilă la nivel național de la 1 septembrie 2026. Pacienții vor putea accesa, astfel, online informații medicale, rețete, bilete de trimitere și istoricul serviciilor decontate de CNAS, iar documentele medicale vor putea fi consultate în format digital. Pentru acces este necesară autentificarea prin ROeID.
Casa Națională de Asigurări de Sănătate a anunțat că noua platformă va funcționa ca parte a sistemului informatic al asigurărilor de sănătate și va reuni într-un singur loc mai multe informații și servicii destinate pacienților. Portalul a fost testat deja la Oradea, urmând să fie extins la nivel național.
Ce vor putea vedea pacienții pe platforma e-Sănătatea Mea
Potrivit CNAS, portalul va avea 12 module și submodule, printre care istoricul medical, rețetele eliberate, serviciile medicale decontate și formularele medicale digitale. Pacienții vor putea consulta inclusiv informații despre consultațiile și investigațiile decontate prin sistemul public de sănătate.
O schimbare importantă privește biletele de trimitere. Acestea vor putea fi consultate direct în portal, astfel încât pacientul să nu mai fie nevoit să le prezinte în format fizic la medicul specialist.
„Pentru prima dată pacientul găseşte într-un loc toate serviciile de care poate beneficia. (...) De la 1 septembrie pacientul va putea să beneficieze de formulare medicale digitale. (...) Pacientul va pleca de la medicul de familie cu trei bilete de trimitere. (...) Nu va mai pleca cu ele în buzunar pentru că le va găsi în acest portal «E-Sănătatea Mea». Ele sunt aici, le poate descărca sau le poate vizualiza”, a explicat președintele CNAS, Horațiu Moldovan.
La consultația de specialitate, medicul va putea accesa biletul de trimitere din noul SIUI, după identificarea pacientului.
Cum se face accesul în platformă
Pentru autentificare, CNAS recomandă utilizarea aplicației ROeID, dezvoltată de Autoritatea pentru Digitalizarea României. ROeID oferă identitatea digitală necesară pentru verificarea persoanei care accesează portalul.
Platforma e-Sănătatea Mea nu este obligatorie pentru pacienți. Modalitățile clasice de accesare a serviciilor medicale, inclusiv programarea prin telefon, rămân în continuare disponibile.
Programările la medic, digitalizate etapizat
Portalul va include și o componentă pentru programarea online la medic, însă aceasta va fi introdusă etapizat. Potrivit informațiilor prezentate de CNAS, furnizorii de servicii medicale vor avea obligația de a utiliza sistemul de programări începând cu trimestrul IV din 2026, până atunci fiind prevăzut un proiect-pilot.
În schimb, de la 1 septembrie intră în funcțiune componenta referitoare la formularele medicale digitale. Pentru ca acestea să fie vizibile în portal, aplicațiile informatice folosite de furnizorii de servicii medicale trebuie adaptate corespunzător. CNAS le-a recomandat furnizorilor să discute cu producătorii de software pentru a evita problemele tehnice.
Noua carte de identitate poate prelua funcția cardului de sănătate
O altă schimbare anunțată de CNAS vizează cardul de sănătate. Pacienții care își schimbă actul de identitate și primesc noua carte electronică de identitate vor putea utiliza acest document și pentru serviciile de sănătate.
Horațiu Moldovan a precizat că noua carte electronică de identitate nu stochează date medicale, ci conține elementele necesare identificării și comunicării cu Evidența Populației. Cardul de sănătate va putea fi utilizat în paralel cu noua carte electronică de identitate pentru o perioadă.