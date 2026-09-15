Bărbat din Mureș, prins în flagrant în timp ce arunca un sac cu găini moarte în râul Târnava Mică

Paznicul asociației de pescari i-a oferit o alegere inedită: o amendă usturătoare de la poliție sau recuperarea de urgență a deșeurilor din apă.
Un bărbat din Mureș a fost surprins de un paznic când arunca un sac cu găini moarte în Târnava Mică. Pus să aleagă, a preferat să recupereze leșurile din apă.
Incidentul a avut loc în localitatea Sângeorgiu de Pădure din județul Mureș, unde un bărbat în vârstă de 72 de ani a fost surprins în flagrant de Victor Micheo, un paznic al Asociației Vânătorilor și Pescarilor Sportivi. Acesta arunca fără nicio ezitare un sac plin cu găini moarte direct în apele râului Târnava Mică.
Confruntat imediat cu privire la gravitatea faptei sale, bărbatului i s-a oferit o alternativă inedită: fie suportă consecințele și primește o amendă aspră din partea poliției, fie intră personal în râu pentru a scoate sacul aruncat. Realizând proporțiile greșelii, bătrânul a ales cea de-a doua variantă, recuperând rapid deșeurile biologice.
Poluarea apelor, un fenomen tot mai grav
Gestul a stârnit o revoltă puternică în rândul comunității locale și al pescarilor, mai ales că apa din Târnava Mică este folosită și ca sursă de apă potabilă pentru localitățile situate în aval. Reprezentanții asociației au decis să facă public acest caz tocmai pentru a trage un semnal de alarmă ferm referitor la poluarea cursurilor de apă.
Aceștia au subliniat că astfel de practici iresponsabile reprezintă un fenomen tot mai des întâlnit, care pune în pericol grav ecosistemul, mediul înconjurător și sănătatea publică, fapte care în România se pedepsesc cu amenzi sau chiar închisoare.