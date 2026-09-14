Mama lui Elon Musk, dezvăluiri despre copilăria miliardarului: „La 3 ani am știut că este un geniu”

Maye Musk spune că a observat încă de când Elon avea trei ani că fiul său avea o capacitate neobișnuită de a înțelege și analiza lucrurile. În copilărie, miliardarul era însă retras și a avut probleme la școală, unde a fost hărțuit de colegi.
Maye Musk a povestit că inteligența lui Elon a devenit evidentă încă din primii ani de viață. La trei ani, copilul putea purta discuții și își susținea ideile prin argumente pe care mama sa le considera neobișnuit de mature pentru vârsta lui.
Totuși, Maye spune că inteligența nu garantează succesul. Un copil poate avea abilități ieșite din comun fără ca acestea să se transforme automat într-o carieră de succes.
A avut probleme la școală
Copilăria lui Elon Musk nu a fost lipsită de dificultăți. El era unul dintre cei mai mici copii din clasă și avea probleme în a-și face prieteni.
Maye Musk a povestit că fiul ei a fost hărțuit de colegi, iar experiențele prin care a trecut la școală au afectat puternic perioada copilăriei. Biografiile dedicate lui Musk menționează inclusiv un episod violent în urma căruia acesta a avut nevoie de tratament medical.
Citea în loc să doarmă
Elon era atras de cărți și putea petrece ore întregi citind. Mama sa a povestit că, uneori, îl găsea noaptea treaz, după ce citise până dimineața.
Această pasiune pentru lectură a început de timpuriu și l-a făcut să acumuleze rapid informații din domenii foarte diferite.
A ieșit rapid din tiparele obișnuite
Maye Musk a încercat să îi ofere lui Elon acces la un mediu în care să-și poată dezvolta curiozitatea. Când era foarte mic, a insistat ca acesta să meargă la grădiniță, chiar dacă profesorii considerau că diferența de vârstă față de ceilalți copii i-ar putea crea probleme de adaptare.
În timp, interesul pentru tehnologie și calculatoare a devenit tot mai puternic. La 12 ani, Musk a realizat și vândut un joc video, primul său proiect care i-a adus bani.
De la copilul retras la antreprenorul miliardar
Experiențele din copilărie au fost urmate de o carieră construită în jurul tehnologiei și antreprenoriatului. Musk a ajuns ulterior să fie implicat în companii precum Tesla și SpaceX și să devină una dintre cele mai cunoscute figuri din industria tehnologică.
Pentru Maye Musk, însă, primele semne ale profilului intelectual al fiului său au apărut cu mult înainte ca acesta să devină cunoscut la nivel mondial: încă de la vârsta de trei ani.