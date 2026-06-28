Cât costă un șezlong, o cafea și o bere în ultimul weekend cu prețuri mici, pe litoral

Scris de Andreea Damian Publicat: 28 iun. 2026, 10:45

Weekendul 27-28 iunie 2026 marchează ultimul weekend de la debutul verii când prețurile rămân mai mici, însă de la 1 iulie 2026, turiștii vor trebui să scoată mai mulți bani din buzunar pentru cazări și beneficii.

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