Mare atenție, șoferi! Câte amenzi poți primi dacă circuli fără rovinietă și ești surprins de mai multe camere în aceeași zi

Publicat 12 aug. 2026, 09:58 Sursă Realitatea.Net

Șoferii care circulă pe drumurile din România fără o rovinietă valabilă pot fi depistați cu ajutorul camerelor de monitorizare instalate pe principalele artere. În cazul unui drum mai lung, același autoturism poate fi înregistrat de mai multe ori, ceea ce ridică o întrebare importantă: fiecare trecere prin dreptul unei camere se poate transforma într-o amendă?

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