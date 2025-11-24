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Poliția Română trage un semnal de alarmă: imaginile și clipurile AI sunt tot mai des folosite în fraude și manipulare online
Poliția Română trage un semnal de alarmă: imaginile și clipurile AI sunt tot mai des folosite în fraude și manipulare online
Poliția Română trage un semnal de alarmă: imaginile și clipurile AI sunt tot mai des folosite în fraude și manipulare online
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