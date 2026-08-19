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România, lovită de un nou val de caniculă. Temperaturile pot depăși 39 de grade
Caniculă în România
Publicat19 aug. 2026, 08:23
Sursărealitatea.net
România este lovită de un nou val de caniculă. Meteorologii au transmis că urmează o săptămâni întreagă cu temperaturi de foc. Meteorologul ANM, Meda Andrei, a detaliat pentru Realitatea Plus progonoza pentru urmtparele zile.
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