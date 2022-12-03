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Trei sibieni, reținuți de polițiștii sighișoreni, pentru furt de combustibil
Trei sibieni, reținuți de polițiștii sighișoreni, pentru furt de combustibil
Trei bărbați din județul Sibiu, care au furat motorină dintr-un buldo-excavator, au fost
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