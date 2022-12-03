Social· 1 min citire

Trei sibieni, reținuți de polițiștii sighișoreni, pentru furt de combustibil

Trei sibieni, reținuți de polițiștii sighișoreni, pentru furt de combustibil

Trei sibieni, reținuți de polițiștii sighișoreni, pentru furt de combustibil

Scris de Muresan Rodica Publicat: 3 dec. 2022, 18:11

Trei bărbați din județul Sibiu, care au furat motorină dintr-un buldo-excavator, au fost

Trei bărbați din județul Sibiu, care au furat motorină dintr-un buldo-excavator, au fost reținuți de polițiștii din Sighișoara.

Potrivit IPJ MUreș, la data de 30 noiembrie, polițiștii Secției 10 Poliție Rurală Sighișoara au fost sesizați cu privire la faptul că, în comuna Apold, a avut loc un furt de combustibil.

În urma cercetărilor, s-a stabilit că dintr-un buldo-excavator ar fi fost sustrași 80 de litri de motorină.

Persoanele bănuite de comiterea faptei au fost identificate ca fiind trei bărbați, de 21, 22 și 28 de ani, din județul Sibiu.

De asemenea, în continuarea activităților de cercetare penală, s-a constatat că aceștia ar mai fi sustras un acumulator și o trusă de chei, dintr-un utilaj agricol din Sighișoara.

Față de cei în cauză, a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore.

Cercetările sunt continuate pentru comiterea infracțiunii de furt calificat, sub supravegherea  Parchetului de pe lângă Judecătoria Sighișoara.

Sursa: Realitatea de Mures

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

cub.ipj muresfurt

Urmărește știrile Realitatea de Mures și pe Google News

Mai multe știri din Social

Mai Multe