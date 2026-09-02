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Vremea în septembrie. Temperaturi peste normal și precipitații deficitare în prima parte a lunii
Toamnă/ Profimedia
Publicat2 sept. 2026, 13:11
SursăRealitatea.Net
Temperaturile din septembrie vor fi mai ridicate decât cele specifice acestei perioade în cea mai mare parte a țării, cu cele mai mari abateri în regiunile vestice. În prima jumătate a lunii, precipitațiile vor fi deficitare, în special în zonele montane, urmând să revină la valori apropiate de normal în a doua parte a lunii, potrivit estimărilor meteorologice pentru următoarele patru săptămâni realizate de ECMWF și preluate de Administrația Națională de Meteorologie.
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