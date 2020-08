Un tren plin de pasageri de pe ruta Bucuresti – Targu Mures a luat foc in mers sambata, 29 august, in zona halta Dârza, in apropiere de Capitala.

S-a intervenit cu 16 extinctoare pentru a putea fi stins focul si, din fericire, nu au fost inregistrate victime.

Locomotiva trenului care se indrepta dinspre Bucuresti spre Targu Mures a luat foc in mers, iar personalul a intervenit rapid cu 16 extinctoare pentru a putea stinge focul. Locomotiva a fost declarata defecta, iar trenul va fi preluat de o alta locomotiva pentru ca toti cei 180 de pasageri sa poata ajunge la destinatie.

Focul ar fi pornit de la un transformator al locomotivei care ar fi fost prost intretinut.