Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, a anunțat, luni seară, în exclusivitate la emisiunea “Legile Puterii” de la Realitatea Plus, că marți va semna un ordin de ministru prin care pacienții asimptomatici să poată fi externați din spitale în termen de 10 zile.

“La propunerea grupului tehnic din cadrul Ministerului Sănătății, grupului științific care se ocupă de evaluări, mâine (marți-n.r.) vom semna un ordin de ministru prin care tot pacientul asimptomatic sau simptomatic ușor va beneficia de o internare de 10 zile, în a 7-a zi se efectuează un test care dacă este negativ, la 10 zile să meargă acasă, dacă este pozitiv, dar nu mai avem simptome de cel puțin 3 zile, la cei ușor simptomatici, la cei asimptomatici nu am avut simptome, la 10 zile va pleca acasă, cu izolare la domiciliu până la 14 zile, sub supravegherea medicului de familie”, a declarat Nelu Tătaru, la Realitatea Plus.

Ministrul Sănătății a precizat că va semna ordinul de ministru marți.

“Acest ordin va fi semnat mâine (marți-n.r.) tocmai pentru a decongestiona unele dintre spitale, dar nu putem da un asimptomatic acasă în prima zi în care s-a prezentat fiindcă nu știm cum va avea evoluția acel asimptomatic. Voi da un exemplu. Un coleg de-al nostru, ambulanțier de la Suceava, care a refuzat internarea tocmai pe motiv că este asimptomatic, fiind depistat pozitiv, a decedat acasă. Este unul dintre cei 11 colegi de-ai noștri care a decedat”, a mai spus Nelu Tătaru.

Sursa: Realitatea de Bucuresti