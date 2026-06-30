Suveraniștii sunt alături de Televiziunea Poporului. Familia Realitatea Plus este în continuare lângă popor

Suveraniștii au venit special la sediul Realității PLUS pentru a transmite un mesaj clar de solidaritate cu Anca Alexandrescu și Televiziunea Poporului! Aceștia au venit cu steagul alb, simbol al păcii să mulțumească postului nostru TV și familiei Realitatea că suntem și rămânem în continuare alături de românii patrioți care vor o țară suverană.
Există momente în care cuvintele sunt prea puține pentru a exprima recunoștința pe care o simți. Iar ieri a fost unul dintre acele momente. Să vă vedem în fața sediului nostru, să vă simțim aproape și să auzim dintr-un singur glas că „lupta trebuie să meargă mai departe”. A fost dovada că, atunci când oamenii sunt uniți, nimic nu îi poate învinge.
Doresc să le mulțumesc pentru gestul frumos și de-altfel tuturor oamenilor ce ne-au transmis un număr atât de mare de mesaje pentru noi, întreaga echipă. Familia realitatea a fost, este și va rămâne în continuare alături de dumneavoastră. Realitatea Plus nu se va dezice niciodată de misiunea sa: aceea de a fi vocea celor care au nevoie să fie ascultați și de a-și face vocea auzită, indiferent cât de dificil ar fi drumul.
Am fost și vom rămâne în mijlocul oamenilor, acolo unde se scrie adevărata istorie. Ne înclinăm cu respect în fața tuturor românilor care nu au încetat niciodată să creadă că vocea lor contează. Pentru noi, fiecare român este important, indiferent unde se află. Așa cum v-am obișnuit ca până acum rămânem în mijlocul oamenilor, căci la voi este puterea. V-am obișnuit să fiu în punctele cheie, în cele mai importante situații și așa va fi și de acum înainte, pentru a vă aduce ,,Realitatea din fiecare situație.
Nu vom face niciun pas înapoi, pentru că știm că această luptă nu este despre noi, ci despre viitorul României. Astăzi, mai mult ca oricând, avem o responsabilitate uriașă. Responsabilitatea de a nu renunța, de a rămâne uniți și de a apăra valorile în care credem. Și vă spun astăzi, cu toată convingerea: împreună vom merge mai departe. Împreună vom reda speranța. Împreună vom construi România pe care ne-o dorim. Noi suntem români. Noi suntem poporul. Iar puterea este și va rămâne la popor.