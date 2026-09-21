5000 de euro și un dispozitiv de bruiaj, descoperite la locuința și în mașina lui Georgescu din Mogoșoaia, în urma perchezițiilor. Noi informații din anchetă SURSE

Procurorii DIICOT se află de peste șase ore la locuința lui Călin Georgescu din Mogoșoaia, acolo unde au loc percheziții de amploare într-un dosar de înșelăciune cu ramificații internaționale. Surse citate de Realitatea PLUS, susțin că la domiciliul acestuia a fost găsită suma de 5000 de euro. Mașina fostului candidat la alegerile prezidențiale a fost și ea perchiziționată, iar în aceasta s-ar fi aflat un dispozitiv de bruiaj, mai spun sursele citate. Georgescu este acuzat că împreună cu alți doi complici - Ionel Rusen (om de afaceri român) și Massimiliano Arena (cetățean italian) - ar fi constituit un grup infracțional organizat prin care l-au păcălit pe omul de afaceri Răzvan Leusă trimită garanții bancare de peste un milion de euro cu promisiunea că ar putea obține o finanțare de 6 milioane de euro. Acuzațiile din acest dosar, în care ar putea fi audiată și Cristela Georgescu, sunt de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și constituire a unui grup infracțional organizat.
Percheziții de amploare au loc, luni dimineață, la casa lui Călin Georgescu din Mogoșoaia. Anchetatorii au stat mai bine de șase ore la locuința fostului candidat la alegerile prezidențiale, de unde au fost ridicate mai multe documente, dar și dispozitive electronice.
Potrivit unor surse citate de Realitatea PLUS, anchetatorii au găsit suma de 5000 de euro la locuința acestuia, precum și documente care îi atribuiau un statut diplomatic, inclusiv titulatura de senator. Procurorii verifică acum dacă aceste documente au fost folosite pentru a crea impresia că Georgescu deține o funcție importantă și pentru a obține diferite beneficii.
Și mașina a fost perchiziționată iar în autoturism s-ar fi aflat un dispozitiv de bruiaj, susțin surse citate de Realitatea PLUS.
Urmează audieri, după perchezițiile-maraton de luni dimineață
Potrivit unor surse apropiate anchetei, citate de Realitatea PLUS, după finalizarea perchezițiilor, Călin Georgescu urmează să fie dus la sediul central al DIICOT pentru audieri. Conform acelorași surse, la sediul DIICOT ar urma să ajungă și soția sa, Cristela.
În jurul orei 6:00, anchetatorii au descins la locuința lui Călin Georgescu din Mogoșoaia. Fostul candidat la alegerile prezidențiale nu se afla acasă la acea oră. El a fost ridicat din trafic, în Otopeni, în timp ce se îndrepta către un bazin de înot împreună cu fiul său.
Ulterior, Călin Georgescu a fost dus la locuința din Mogoșoaia, unde, în jurul orei 7:00, a ajuns și avocatul său. Din acel moment au început perchezițiile, care continuă și la ora transmiterii acestei știri.
Ce spune DIICOT despre grupul infracțional organizat
"Astăzi, 21 septembrie 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală, împreună cu polițiștii Direcției de Investigații Criminale din Inspectoratul General al Poliției Române, au pus în aplicare 5 mandate de percheziție domiciliară, pe raza municipiului București și a localităților Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea, într-o cauză privind săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată", au transmis reprezentanții DIICOT luni dimineață.
Din actele de urmărire penală a reieșit faptul că, în cursul lunii septembrie 2021, 3 persoane - doi români și un cetățean italian au constituit un grup infracțional organizat care a acționat "în mod coordonat sub autoritatea liderului (cetățean român, în vârstă de 64 de ani)", atât pe teritoriul României, cât și al Marii Britanii, pentru a obține foloase necuvenite.
Potrivit sursei citate, liderul grupării le-a atribuit celorlalți doi membri rolurile în cadrul procesului infracțional, prezentându-i drept prosperi oameni de afaceri, administratori ai unor societăți străine care ar fi dispus de sume mari de bani pe care să le împrumute persoanelor vătămate ce intenționau să își dezvolte afacerile din România, sub condiția depunerii unor garanții bănești.
"Astfel (...) făptuitorii au acționat prin inducerea și menținerea în eroare a unor oameni de afaceri români cu privire la posibilitatea accesării unor finanțări de la instituții financiare bancare din străinătate, membrii grupării de criminalitate organizată având ca obiectiv obținerea garanțiilor bănești depuse de persoanele vătămate pentru accesarea creditelor respective", mai arată sursa citată.
Potrivit anchetatorilor, începând din septembrie 2021, membrii grupului s-au întâlnit cu victima în București, în județul Argeș și, ulterior, în Marea Britanie. Aceștia ar fi convins-o că poate obține o finanțare de 6 milioane de euro de la o bancă, cu condiția depunerii unei garanții. În urma acestei promisiuni, Răzvan-Liviu Leu ar fi fost determinată să transfere peste 1 milion de euro.
Potrivit informațiilor obținute de Realitatea PLUS pe surse, întâlnirile la care se referă anchetatorii ar fi avut loc în București și în municipiul Câmpulung Muscel, județul Argeș, iar ulterior în Marea Britanie, la Londra, iar la ele au participat Călin Georgescu, Ion Rusen, Massimiliano Arena și Ion Negoescu. Aceștia l-ar fi indus în eroare pe Răzvan-Liviu Leu, în calitate de reprezentant al SC Real Concrete Land SRL.
Ulterior, sub pretextul că se poate majora creditarea la suma de 15.000.000 euro, cu condiția depunerii unei garanții suplimentare, aceștia au determinat victima să transfere o nouă sumă, de 100.000 euro. Prejudiciu total este de peste 1,1 milioane euro.