Au cumpărat un telefon cu bani falși și s-au trezit cu mascații la poartă

Poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Târgu Mureş au efectuat, luni, două percheziţii domiciliare la imobilele unor persoane bănuite de săvârşirea unor infracţiuni de falsificare de monede străine, punere în circulație de valori falsificate străine și înșelăciune.
Activitatea s-a desfăşurat în judeţul Mureş, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Mureș.
Potrivit IPJ Mureș, la data de 20 noiembrie 2022, o persoană a vândut unei alte persoane un telefon mobil, pentru 1.100 de euro, cumpărătorul achitând contravaloarea acestuia cu 22 de bancnote, cu valoarea nominală de 50 de euro, existând bănuiala că ar fi fost contrafăcute.
"În urma activităților desfășurate, au fost identificaţi doi bărbaţi, de 30 şi 36 de ani, bănuiţi de comiterea faptelor.
Anterior, Brigada de Combatere a Criminalităţii Organizate Târgu Mureș a reușit identificarea și ridicarea telefonului mobil, care face obiectul infracțiunii de înșelăciune, din posesia unei terțe persoane, căreia persoanele bănuite de săvârșirea infracțiunilor i l-ar fi vândut.
În urma efectuării perchezițiilor domiciliare, au fost ridicate mai multe bunuri, în vederea continuării cercetărilor.
Cei în cauză au fost conduși la audieri, faţă de aceştia, fiind dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore", a transmis Aurica Sabău, purtătorul de cuvânt al IPJ Mureș.
Suportul de specialitate a fost asigurat de Direcția Operațiuni Speciale din cadrul Poliţiei Române.
Acțiunea a mai beneficiat de sprijinul Grupării Mobile de Jandarmi „Regele Ferdinand I” Târgu Mureș.
Sursa: Realitatea de Mures