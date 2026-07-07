Advertising
Actualitate· 1 min citire
Coșmar în Iași! O femeie chemată la curățenie susține că a fost bătută, sechestrată și violată
Poliție
Un bărbat din județul Iași este cercetat după ce o femeie de 41 de ani l-a acuzat că a agresat-o, a lipsit-o de libertate și a abuzat-o sexual. Victima a reușit să fugă din locuință și a alertat autoritățile, iar ulterior a obținut în instanță un ordin de protecție valabil pentru următoarele 12 luni.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 19:56Moment fără precedent în Ungaria! Televiziunea publică și-a întrerupt emisia și și-a cerut scuze pentru „minciunile din trecut”
- 19:28Trump reaprinde tensiunile în NATO: amenință din nou cu retragerea trupelor americane din Europa
- 18:46Apel direct al lui Zelenski către NATO! Președintele ucrainean cere mai mult sprijin și aderarea Ucrainei
Distribuie articolul
Urmărește știrile Realitatea de Mures și pe Google News