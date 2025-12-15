De la Nicosia la Bruxelles: Cipru preia președinția UE într-un context european exploziv

Începând cu 1 ianuarie, Uniunea Europeană predă președinția Consiliului UE Ciprului, oferind acestui stat mic, neutru din punct de vedere militar, responsabilitatea de a coordona unele dintre cele mai sensibile dosare politice și economice ale blocului comunitar.
Misiunea Nicosiei se anunță extrem de dificilă, într-un moment în care Uniunea se confruntă simultan cu mai multe crize majore. Pe agenda președinției cipriote se află subiecte precum răspunsul european la agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, salvarea unor industrii strategice aflate în dificultate, negocierea bugetului multianual al UE și reformarea unor segmente-cheie ale legislației europene, în contextul eforturilor Comisiei de simplificare a reglementărilor.
Amploarea provocărilor este considerată fără precedent, mai ales în condițiile în care această sarcină revine unuia dintre cele mai mici state membre ale Uniunii și celui mai îndepărtat geografic de Bruxelles.
„Întotdeauna îmi pare rău pentru țările mici care preiau președinția, pentru că este foarte mult de muncă și implică foarte mulți oameni. Sunt țări precum Luxemburg care au făcut asta de multe ori și își pot aloca resursele necesare, dar Ciprul nu a fost, istoric, într-o astfel de poziție”, a declarat un diplomat european, sub protecția anonimatului, descriind percepția de la Bruxelles asupra viitoarei președinții.
Pentru a face față volumului ridicat de activitate, guvernul cipriot și reprezentanța permanentă a țării pe lângă Uniunea Europeană au lucrat intens în ultimele luni la consolidarea capacității administrative. Autoritățile au recrutat personal suplimentar din mai multe surse pentru a întări echipele de negociere și au introdus zboruri directe zilnice între Bruxelles și Nicosia, menite să faciliteze deplasările rapide ale diplomaților.
Cu doar câteva săptămâni înainte de preluarea oficială a mandatului, Ciprul a trecut printr-o remaniere guvernamentală, ceea ce a dus la amânarea evenimentului oficial de lansare a președinției pentru data de 21 decembrie, cu puțin timp înainte de Crăciun.