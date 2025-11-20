Omniasig a anunțat că a achitat despăgubiri în valoare de aproape 590.000 de lei în urma exploziei produse în cartierul Rahova, iar rezervele aprobate pentru dosarele aflate încă în lucru depășesc 440.000 de lei.
Omniasig, despăgubiri de 1 milion de lei după explozia din Rahova: „Am fost prezenți încă din primele ore”
Conform comunicatului transmis joi de companie, valoarea totală estimată a despăgubirilor pentru toate dosarele deschise după acest tragic incident ajunge la aproximativ 1 milion de lei.
Compania subliniază că sprijinul acordat comunității afectate continuă. „La o lună după tragedia din cartierul Rahova, din 17 octombrie 2025, Omniasig Vienna Insurance Group continuă să fie alături de asiguraţi şi de comunitatea afectată şi oferă sprijin prin soluţionarea cu celeritate a dosarelor de daună", se precizează în comunicat.
În urma exploziei de la blocul din Rahova, au fost deschise trei dosare de daună pentru apartamentele avariate. Toate au fost soluționate: două dintre ele au fost încadrate drept daună totală și au fost plătite, iar al treilea este aprobat și urmează să fie finalizat după clarificarea situației apartamentelor de la etajele inferioare din zona afectată.
Procesul de evaluare și reparație continuă și pentru vehiculele distruse. Au fost deschise trei dosare CASCO, dintre care două se află în etapa finală de reparații, iar un dosar așteaptă decizia asiguratului privind modul de reparare.
Până în prezent, despăgubirile plătite pentru aceste cazuri se apropie de 590.000 de lei, la care se adaugă rezerve de peste 440.000 de lei. Președintele Directoratului Omniasig Vienna Insurance Group, Mihai Tecău, a transmis că prioritatea companiei a fost să fie alături de cei afectați.
„În faţa unei tragedii de o asemenea amploare, prioritatea noastră a fost şi rămâne grija faţă de oameni. Am fost prezenţi la faţa locului încă din primele ore, cu echipe specializate în teren, pentru a documenta situaţia şi a oferi sprijinul necesar celor afectaţi.
Am depus eforturi să plătim despăgubirile într-un interval cât mai scurt, într-un moment în care siguranţa şi stabilitatea financiară sunt esenţiale pentru familiile afectate de acest eveniment dureros", a declarat acesta.