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Risc de inundații în șase județe: Avertizarea hidrologilor

Risc de inundații în șase județe: Avertizarea hidrologilor

Risc de inundații în șase județe: Avertizarea hidrologilor

Realitatea de Mures
Scris de Realitatea de Mures Publicat: 30 nov. 2025, 12:14

Institutul Național de Hidrologie avertizează, duminică dimineață, că mai multe cursuri de apă din țară intră sub incidența a două atenționări Cod Galben de inundații, valabile pe parcursul zilei. Situația este monitorizată atent, iar specialiștii avertizează că nivelurile pot crește rapid în urma ploilor recente.

Institutul Național de Hidrologie avertizează, duminică dimineață, că mai multe cursuri de apă din țară intră sub incidența a două atenționări Cod Galben de inundații, valabile pe parcursul zilei. Situația este monitorizată atent, iar specialiștii avertizează că nivelurile pot crește rapid în urma ploilor recente.

Prima avertizare rămâne activă până la ora 24:00 și vizează râurile din bazinul hidrografic Sabar.

Potrivit hidrologilor, „ca urmare a precipitațiilor înregistrate în ultimele 24 de ore și propagării, se vor produce creșteri de debite și niveluri cu depășiri ale Cotelor de Atenție” pe râurile din acest bazin, ce traversează județele Argeș, Dâmbovița, Giurgiu și Ilfov.

A doua atenționare Cod Galben emisă de INHGA privește râurile din Dobrogea, mai exact din județele Constanța și Tulcea, fiind valabilă până la ora 12:00.

Ploile recente pot genera scurgeri importante de pe versanți, torenți și viituri rapide pe cursurile mici, cu potențial de inundații locale și depășiri ale cotelor de atenție.

Specialiștii atrag atenția că fenomenele pot fi mai intense pe unele râuri din județul Tulcea, unde riscul de creșteri bruște ale nivelurilor este mai ridicat, notează Agerpres.

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