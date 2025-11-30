Advertising
Social· 1 min citire
Risc de inundații în șase județe: Avertizarea hidrologilor
Risc de inundații în șase județe: Avertizarea hidrologilor
Institutul Național de Hidrologie avertizează, duminică dimineață, că mai multe cursuri de apă din țară intră sub incidența a două atenționări Cod Galben de inundații, valabile pe parcursul zilei. Situația este monitorizată atent, iar specialiștii avertizează că nivelurile pot crește rapid în urma ploilor recente.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 11:19România riscă să rămână fără polițiști. Noua lege a salarizării poate reduce veniturile, iar pensionările ar putea adânci deficitul de personal
- 10:32Tot mai mulți români se mută de la oraș la sat pentru o viață mai ieftină, mai liniștită și mai aproape de natură
- 08:39Peste 9.600 de candidaţi, aşteptaţi să participe la proba scrisă a examenului naţional pentru definitivare în învăţământ
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Mures și pe Google News