Risc de inundații în șase județe: Avertizarea hidrologilor

Institutul Național de Hidrologie avertizează, duminică dimineață, că mai multe cursuri de apă din țară intră sub incidența a două atenționări Cod Galben de inundații, valabile pe parcursul zilei. Situația este monitorizată atent, iar specialiștii avertizează că nivelurile pot crește rapid în urma ploilor recente.

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