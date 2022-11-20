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Șoferi care au folosit telefonul mobil la volan, sancționați de polițiștii mureșeni! Alți doi, lăsați fără permis

Șoferi care au folosit telefonul mobil la volan, sancționați de polițiștii mureșeni! Alți doi, lăsați fără permis

Șoferi care au folosit telefonul mobil la volan, sancționați de polițiștii mureșeni! Alți doi, lăsați fără permis

Scris de Muresan Rodica Publicat: 20 nov. 2022, 14:56

Acţiunea a avut drept scop reducerea riscului rutier cauzat de utilizarea telefonului mobil la volan

Poliţiştii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Mureș au desfăşurat, vineri, pe drumurile publice din județ, acţiuni pentru creșterea gradului de siguranță rutieră prin combaterea utilizării telefonului mobil în timpul conducerii pe drumurile publice, fără dispozitiv de tip mâini libere.

Acţiunea a avut drept scop reducerea riscului rutier cauzat de utilizarea telefonului mobil la volan.

Potrivit IPJ Mureș, în urma abaterilor constatate au fost aplicate 43 de sancţiuni contravenţionale conform O.U.G. 195/2002R, 7 sancțiuni fiind aplicate pentru utilizarea telefonului mobil în timpul conducerii pe drumurile publice, fără dispozitiv de tip mâini libere. Totodată au fost aplicate 19 sancțiuni pentru nerespectarea limitelor legale de viteză, 9 pentru nepurtarea centurii de siguranță și 8 pentru alte abateri la regimul rutier.

De asemenea, au fost reținute două permise de conducere și retrase trei certificate de înmatriculare.

Sursa: Realitatea de Mures

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