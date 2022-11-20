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Șoferi care au folosit telefonul mobil la volan, sancționați de polițiștii mureșeni! Alți doi, lăsați fără permis
Șoferi care au folosit telefonul mobil la volan, sancționați de polițiștii mureșeni! Alți doi, lăsați fără permis
Acţiunea a avut drept scop reducerea riscului rutier cauzat de utilizarea telefonului mobil la volan
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