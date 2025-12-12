Ucraina, la un pas de aderarea la UE până în 2027? Zelenski: „Depindem de europeni și americani”

Aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană ar putea deveni realitate mult mai repede decât se anticipa. Potrivit unor surse citate de Financial Times, cel mai nou proiect al planului de pace discutat între Kiev, oficiali europeni și administrația americană include un termen surprinzător: 1 ianuarie 2027.
Un astfel de scenariu ar schimba radical modul în care UE gestionează extinderea, întrucât Ucraina nu a finalizat niciunul dintre cele 36 de capitole de negociere obligatorii pentru aderare.
În prezent, procesul european se bazează pe criterii meritocratice, însă aplicarea unui calendar accelerat ar forța Bruxellesul să regândească întregul sistem, de la accesarea fondurilor europene până la distribuirea drepturilor de vot.
Planul, o versiune rescrisă a propunerilor din era Trump
Documentul reprezintă o variantă revizuită a planului avansat în trecut de administrația Trump, propunere respinsă atunci de Kiev și de mai multe capitale europene pentru că ar fi avantajat Rusia.
Noua formulă apare într-un context tensionat: Donald Trump face presiuni asupra președintelui Volodimir Zelenski pentru a accepta un acord de pace până la Crăciun.
Sursele citate susțin că Bruxellesul devine tot mai conștient că un refuz al unui calendar rapid ar putea destabiliza negocierile de pace, motiv pentru care ideea unei aderări accelerate câștigă teren.
Washingtonul, factor decisiv. Orbán ar putea fi forțat să cedeze
Planul ar presupune ca UE să-și reformeze întregul mecanism de extindere, iar sprijinul Statelor Unite ar putea fi esențial în deblocarea opoziției venite din Ungaria. Potrivit informațiilor, Casa Albă ar putea exercita presiuni asupra premierului Viktor Orbán pentru a renunța la veto-ul său privind intrarea Ucrainei în blocul comunitar.
În acest context, Zelenski a afirmat că viitorul european al țării sale depinde în mare parte de deciziile partenerilor occidentali, atât din UE, cât și din SUA.