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Brazilienii au găsit „vinovatul” pentru eliminarea de la Cupa Mondială 2026: „Este o durere profundă”

Brazilia a fost eliminată de la CM 2026 (foto: profimedia)

Brazilia a fost eliminată de la CM 2026 (foto: profimedia)

Scris deStoica Marian
Publicat6 iul. 2026, 13:15
Sursărealitatea.net

Brazilia a fost eliminată de la Cupa Mondială 2026 în optimile de finală, după o înfrângere dramatică, scor 1-2, în fața Norvegiei. Fanii Selecao au pornit imediat o „vânătoare” a principalului vinovat pentru acest eșec, iar verdictul suporterilor a fost unul clar.

Brazilia a fost eliminată de Norvegia de la CM 2026

Erling Haaland a fost eroul serii pentru scandinavi, marcând o dublă în minutele 80 și 89, care a decis practic soarta calificării. Neymar a redus din diferență în minutul 90+10, transformând o lovitură de la 11 metri, dar golul a venit mult prea târziu pentru a mai schimba rezultatul final.

Bruno Guimaraes, ținta furiei fanilor brazilieni

Site-ul Esportes a lansat un sondaj în rândul suporterilor pentru a identifica „cel mai mare vinovat” al eliminării, iar Bruno Guimaraes, mijlocașul lui Newcastle, a strâns cele mai multe voturi negative. Motivul: în minutul 14, când Brazilia a beneficiat de o lovitură de la 11 metri, Guimaraes a fost cel care a executat penalty-ul, dar șutul său a fost respins de portarul norvegian Nyland.

Reacția lui Bruno Guimaraes după eliminare

Vizibil afectat, jucătorul brazilian a oferit prima reacție după meci:

„L-am studiat mult pe portarul lor și am crezut că sunt cel mai bun din echipă ca să execut. Din păcate, el a apărat. Tristețea este imensă. Toată lumea este foarte afectată.”

Guimaraes și-a cerut scuze public fanilor care au susținut echipa până în ultimul minut:

„Vreau să-mi cer scuze fanilor, care au crezut mereu în noi și ne-au susținut până la sfârșit. Este o zi dificilă, chiar și pentru a-mi găsi cuvintele. Acum e momentul să găsim putere în familiile noastre, pentru că acesta va fi un moment important pentru a ne pune din nou pe picioare.”

Mijlocașul a mai vorbit despre intensitatea emoțională a momentului:

„Suntem foarte triști. A fost un meci în care am avut tot ce ne trebuia pentru a câștiga. Este o durere profundă. Este greu să găsești cuvinte pentru că nu ne așteptam să se întâmple asta. Fotbalul aduce adesea o mare bucurie; aveam o Cupă Mondială foarte bună și, din păcate, am ratat penalty-ul”, a mai spus Bruno Guimaraes, potrivit Marca.

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