Fotbal: Filipe Coelho (Universitatea Craiova) - Cred că șansele de calificare sunt 50-50

Publicat 21 aug. 2026, 10:51 Sursă realitatea.net

Antrenorul echipei de fotbal Universitatea Craiova, Filipe Coelho, a declarat, joi seara, după remiza cu Ararat-Armenia (1-1), din play-off-ul Europa League, că șansele de calificare sunt egale.

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