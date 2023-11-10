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Handbal feminin: Cristina Neagu şi-a prelungit cu încă un an contractul cu CSM Bucureşti

Handbal feminin: Cristina Neagu şi-a prelungit cu încă un an contractul cu CSM Bucureşti

Handbal feminin: Cristina Neagu şi-a prelungit cu încă un an contractul cu CSM Bucureşti

Realitatea de Mures
Scris de Realitatea de Mures Publicat: 10 nov. 2023, 19:18

Neagu a fost desemnată de IHF de patru ori cea mai bună handbalistă a lumii

Jucătoarea Cristina Neagu, desemnată de IHF de patru ori cea mai bună handbalistă a lumii, şi-a prelungit cu încă un an contractul cu CSM Bucureşti, informează gruparea din Capitală pe site-ul său oficial.

"Clubul Sportiv Municipal Bucureşti anunţă suporterii echipei şi pe toţi iubitorii handbalului că singura jucătoare din istorie desemnată de IHF de patru ori cea mai bună jucătoare a lumii, Cristina Neagu, va evolua în continuare în tricoul campioanei României. Cristina Neagu şi CSM Bucureşti au prelungit contractul pentru încă un sezon", se menţionează pe site-ul citat.

Neagu a declarat că îşi doreşte să se bucure în continuare de momente frumoase alături de fanii formaţiei CSM Bucureşti.

"Sunt încântată să-mi continui cariera la CSM Bucureşti şi de fiecare dată când intru pe teren dau tot ce am mai bun pentru a ajuta clubul să-şi îndeplinească obiectivele. Ne dorim să ne facem fanii fericiţi şi să ne bucurăm împreună de cât mai multe momente frumoase!", a spus Cristina Neagu.

În vârstă de 35 de ani, Cristina Neagu evoluează la echipa bucureşteană din 2017. Născută în Capitală, Cristina a început handbalul la vârsta de 12 ani, la CSŞ Nr. 5 din Bucureşti. Ca senioară a mai jucat pentru HC Activ Ploieşti, Rulmentul Braşov, Oltchim Rm. Vâlcea şi ZRK Buducnost Podgorica.

Neagu este una dintre cele trei jucătoare din istoria EHF Champions League care a înscris peste 1.000 de goluri în cea mai importantă competiţie intercluburi.

AGERPRES

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