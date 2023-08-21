Sport· 1 min citire

Simona Halep a ieşit din Top 1000 WTA

Simona Halep a ieşit din Top 1000 WTA

Simona Halep a ieşit din Top 1000 WTA

Realitatea de Mures
Scris de Realitatea de Mures Publicat: 21 aug. 2023, 09:44

Simona Halep, care nu a mai jucat de un an, a ieşit din top 1000 WTA, după ce a coborât 562 de locuri în clasament

Simona Halep, care nu a mai jucat de un an, a ieşit din top 1000 WTA, după ce a coborât 562 de locuri în clasamentul WTA, dat publicităţii luni. Ea este acum pe locul 1140, cu 10 de puncte.

Sorana Cîrstea este jucătoarea română cel mai bine clasată, în urcare un loc, fiind pe 30, cu 1405 puncte.

După o cădere de un loc, Irina Begu este pe 40, cu 1197 puncte.

Pe locul 59 se menţine Ana Bigdan, cu 952 de puncte.

Jaqueline Cristian este pe locul 100, după o urcare de două locuri, cu 711 puncte.

Lider continuă să fie poloneza Iga Swiatek, cu 9955 de puncte, urmată de belarusa Arina Sabalenka, cu 8746 de puncte, şi de americanca Jessica Pegula, cu 5945 de puncte.

Câştigătoare la Cincinnati, Coco Gauff a urcat un loc şi este pe 6, cu 4595 puncte, în timp ce finalista Karolina Muchova a intrat în Top 10, după o urcare de 7 locuri, fiind chiar pe 10, cu 2995 puncte.



Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

simona halep

Urmărește știrile Realitatea de Mures și pe Google News

Mai multe știri din Sport

Mai Multe