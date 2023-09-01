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Sport· 1 min citire
Verdictul în cazul de dopaj a fost amânat, a anunțat Simona Halep
Verdictul în cazul de dopaj a fost amânat, a anunțat Simona Halep
Simona Halep este suspendată provizoriu din 7 octombrie anul trecut
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