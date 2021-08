Târgu-Mureș este cel de-al treilea oraș unde trupa Vama ajunge cu cel mai mare turneu național din 2021 din România, VAMA Neconvențional. Locația aleasă de trupă pentru concert este Cetatea Târgu-Mureș, aflată în centrul orașului și are o vechime de peste 400 de ani.

Vama va concerta la Cetatea Târgu-Mureș vineri, 6 august, începând cu ora 21:00, însă fanii trupei sunt invitați începând cu ora 16:00 să participe și la activitățile conexe care se vor întâmpla în perimetrul evenimentului. Cei care vor ajunge în zonă vor putea să petreacă timpul de până la concert într-o atmosferă de vacanță pigmentată cu mâncare gustoasă, cărți, târguri diverse, open sound-check Vama, discuții cu formația adresate celor care vor să înceapă o carieră în muzică sau expoziții diverse. Toate activitățile pot fi găsite pe vamamusic.ro.

În acest fel trupa Vama își propune să creeze comunități de o zi în jurul muzicii care ne leagă pe toți.

Tudor Chirilă, solist VAMA: ,,Mă leagă multe amintiri de Târgu-Mureș, fie că e vorba de Vama Veche sau de Vama, concerte memorabile în festivaluri sau în cluburi. Știu că e o comunitate rock importantă acolo și știu că e o comunitate Vama foarte importantă. Am fost mereu primiți cu o energie aparte și nu știu dacă întâmplător sau nu, cred că întâmplător, a fost mereu extrem de cald. Mereu a fost foarte cald pentru că de obicei am cântat vara acolo și îmi aduc aminte că am ajuns într-o seară, după un concert acolo, sub o cascadă. N-am cântat niciodată la cetate și conceptul Vama Neconvențional sper să se desfășoare frumos acolo, cel puțin la fel de frumos ca la Hunedoara sau Oradea pentru că sunt sigur că există energia din partea publicului care să transforme acest concept într-o amintire de neuitat.”

Probele de sunet vor începe la ora 17:00, iar publicul prezent la Cetatea Medievală din Târgu-Mureș va avea acces la ele. După probe fanii vor putea să discute cu formația despre muzică în general, despre cum încep o carieră de muzician sau tot felul de tips&tricks care să-i ajute să-și facă din pasiune meserie.

După Târgu-Mureș, trupa Vama se îndreaptă spre alte locații inedite din România:

RUPEA, SÂMBĂTĂ, 07 AUGUST, CETATEA MEDIEVALĂ RUPEA

TIMIȘOARA, SÂMBĂTĂ, 14 AUGUST, FABER COMMUNITY

CLUJ-NAPOCA, VINERI, 20 AUGUST, PARCUL MUZEULUI ETNOGRAFIC ,,ROMULUS VUIA”

SIBIU, SÂMBĂTĂ, 21 AUGUST, MUZEUL ASTRA

IAȘI, VINERI, 27 AUGUST, SENZORIA (ZONA DE AGREMENT CIRIC)

Biletele sunt disponibile pe www.entertix.ro și www.iabilet.ro la următoarele prețuri:

– Early Bird (primele 300 bilete/locatie): 49 lei Acces General

– Sales: 79 lei Acces General

Conform normelor în vigoare date de autoritățile române, evenimentul este disponibil atât pentru fanii vaccinați, cât și pentru cei care pot prezenta un buletin de testare rapidă efectuat în ziua evenimentului sau un test PCR cu rezultat negativ în ultimele 72 de ore. Aceștia trebuie să vină cu certificatele de vaccinare/testare printate. Eventualele modificări legislative vor fi comunicate ulterior de către organizatori.

Conform ORDINULUI nr. 3.245/1.805/2020 completat la 20.05.2021, minorii sunt exceptați de la prezentarea dovezilor medicale de orice fel. Trebuie doar să fie posesori ai unui bilet valabil și pot intra la concert.

Trupa Vama este formată din Tudor Chirilă – voce, Eugen Caminschi – Chitară, Gelu Ionescu – claviaturi, Lucian Clopo – tobe, Dan Lucian – bas.

Evenimentul este organizat de Agenția de Vise. Partenerii media sunt PRO TV Plus, Voyo, KISS FM și REPUBLICA, iar comunicarea este asigurată de agenția The Plan Communication.

De asemenea Turneul Vama Neconvențional este prezentat de: George. Primul banking inteligent, Inovație BCR și Kaufland și este susținut de: Finlandia Vodka, AQUA Carpatica, Renault România.

Sursa: Realitatea de Mures