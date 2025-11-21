Ludovic Orban îl taxează pe Nicușor Dan: „Viața mea nu e telenovelă. Nu l-am menajat pe Grindeanu”
Fostul consilier prezidenţial Ludovic Orban i-a transmis vineri o replică fermă lui Nicuşor Dan, subliniind că nu dorește ca „viaţa mea să fie telenovelă”.
Ludovic Orban îl taxează pe Nicușor Dan: „Viața mea nu e telenovelă. Nu l-am menajat pe Grindeanu”
Orban spune că președintele a avut „un pic de dreptate” în ceea ce privește motivele pentru care și-a părăsit funcția, recunoscând că au existat diferențe clare de viziune. Totodată, el afirmă că nu l-a protejat pe Sorin Grindeanu, ci că a criticat PSD atunci când a considerat că există motive temeinice.
„Un pic de dreptate are şi preşedintele. Am avut unele diferenţe de poziţionare. Este adevărat că nu l-am căutat în coarne pe Grindeanu. Da. Am criticat PSD, dar motivat.
Pentru că toţi cei 4 judecători de la CCR numiţi de PSD au votat în bloc pentru neconstituţionalitatea legii de reformă a pensiilor magistraţilor. Pentru că blochează de peste o lună deciziile de reformă în administraţie.
Pentru că atacă zi de zi premierul pe care l-au susţinut, neînţelegând că Ilie nu este Nicu. Pentru că se comportă ca un partid de opoziţie, deşi sunt la putere.
Pentru că nu vor să accepte nicio decizie care să le afecteze clientela politico-economică. Pentru că Ciolacu este principalul vinovat pentru dezastrul bugetar în care se găseşte România”, a scris Ludovic Orban într-o postare pe Facebook.
Orban admite şi un dezacord în privința modului în care ar fi trebuit gestionată campania pentru Primăria Capitalei:
„Şi da, am avut poate o diferenţă de abordare şi în privinţa campaniei pentru primăria capitalei. Am considerat că preşedintele nu poate fi folosit ca agent electoral de către un partid.
Dar am spus asta pentru că de multe ori şi preşedintele a spus cam acelaşi lucru şi pentru că aceasta este litera constituţiei”, explică Orban. Mesajul său se încheie cu o adresare directă către Nicuşor Dan: „Viaţa mea nu este telenovelă, domnule preşedinte”.