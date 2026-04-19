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Actualitate· 2 min citire
Petrișor Peiu (liderul senatorilor AUR): ”Cum se poate scrie un manual de sărăcit o țară: în 2021, guvernul Cîțu include în PNRR o sumă de 360 de milioane de euro pentru achiziția a 12 trenuri cu hidrogen”
Petrișor Peiu
„Până-n 2025, una dintre autoritățile nenumărate care consumă bugetul politizat al țării, Autoritatea pentru Reformă Feroviară, organizează trei licitații ratate pentru cumpărarea acelor trenuri. Ca urmare, în 2025, guvernul Bolojan renunță la acest proiect din PNRR, pierzând sumele aferente.
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