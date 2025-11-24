Putin, anunț uriaș în discuția cu Erdogan: „Suntem de acord cu planul american”. Se pregătește pacea în Ucraina?

Moment decisiv pentru soarta războiului din Ucraina.
Moment decisiv pentru soarta războiului din Ucraina. Președintele rus Vladimir Putin a recunoscut oficial că propunerile venite din partea Statelor Unite ar putea fi cheia pentru oprirea conflictului. Declarația a fost făcută luni, într-o convorbire telefonică avută cu președintele Turciei, Recep Erdogan.
Putin a transmis că planul de pace în 28 de puncte, propus de administrația lui Donald Trump, este în concordanță cu discuțiile pe care le-a avut deja cu președintele american. Cei doi s-au întâlnit în august, în Alaska, iar acum liderul de la Kremlin spune că acest plan poate constitui „baza unui acord de pace definitiv”.
Recep Erdogan a reacționat imediat și i-a spus lui Putin că Turcia este gata să facă tot ce este posibil pentru a media acest acord. Liderul turc s-a oferit chiar să găzduiască negocierile. Cei doi au stabilit să țină legătura strâns pe măsură ce discuțiile avansează.
De cealaltă parte, entuziasmul este mai temperat în Europa. Cancelarul german Friedrich Merz s-a declarat „sceptic” în privința șanselor de a semna un acord până joi, așa cum își dorește Donald Trump. Prezent la summitul G20 din Africa de Sud, Merz a spus că sunt încă divergențe mari.
„Nu sunt încă convins că soluțiile dorite de președintele Trump vor fi găsite în următoarele zile. Suntem încă departe”, a declarat cancelarul german.
Friedrich Merz a ținut să precizeze și că Rusia nu va fi reprimită prea curând în cercul puterilor mondiale (G8). El a spus clar că, în acest moment, nu vede nicio dorință din partea statelor membre de a accepta revenirea Moscovei.
Planul american de 28 de puncte este privit cu rezerve de Ucraina și de aliații europeni, pentru că multe dintre cerințe seamănă cu ceea ce a cerut Moscova de la început. Totuși, oficiali din domeniul securității s-au întâlnit duminică la Geneva pentru a încerca să regleze detaliile și să transforme propunerea într-un document care să poată fi acceptat de toate părțile.