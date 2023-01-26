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Autoturism implicat într-un accident în localitatea Solovăstru! O persoană a ajuns la spital

Autoturism implicat într-un accident în localitatea Solovăstru! O persoană a ajuns la spital

Autoturism implicat într-un accident în localitatea Solovăstru! O persoană a ajuns la spital

Scris de Muresan Rodica Publicat: 26 ian. 2023, 17:23

O persoană a ajuns, joi, la spital, în urma unui accident rutier petrecut în localitatea Solovăstru

O persoană a ajuns, joi, la spital, în urma unui accident rutier petrecut în localitatea Solovăstru, în care a fost implicat un singur autoturism. Alte două persoane, ocupante ale aceluiași autovehicul, au primit îngrijiri medicale la fața locului.

Pompierii Detașamentului Reghin au intervenit, joi, cu o autospecială de stingere cu apă și spumă, pentru asigurarea de măsuri specifice prevenirii incendiilor în urma producerii unui accident rutier în localitatea Solovăstru.

Potrivit ISU Mureș, a fost implicat un singur autoturism, care a părăsit partea carosabilă, intrând în șanț.

"Cele trei persoane aflate în autoturism la momentul producerii evenimentului au fost preluate imediat de echipajele medicale pentru evaluare medicală și acordarea primului ajutor, dintre acestea, o singură victimă de cod galben, care a suferit traumatisme la nivelul feței, a fost transportată la spital", a precizat Valeria Oltean, purtătorul de cuvânt al ISU Mureș .

Potrivit IPJ Mureș, la volanul autoturismului se afla chiar persoana rănită, o tânără în vârstă de 23 de ani.


Sursa: Realitatea de Mures

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