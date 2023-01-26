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Autoturism implicat într-un accident în localitatea Solovăstru! O persoană a ajuns la spital
Autoturism implicat într-un accident în localitatea Solovăstru! O persoană a ajuns la spital
O persoană a ajuns, joi, la spital, în urma unui accident rutier petrecut în localitatea Solovăstru
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