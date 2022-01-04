Doi reghineni, reținuți pentru furt calificat! Au sustras unelte și camere de supraveghere

Doi tineri din Reghin au fost reținuți pentru 24 de ore, de după ce polițiștii i-au identificat

Doi tineri din Reghin au fost reținuți pentru 24 de ore, de după ce polițiștii i-au identificat ca fiind autorii unui furt dintr-un imobil din municipiu, de unde au sustras mai multe unelte.

Polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției municipiului Reghin au reținut doi tineri, de 18 şi 22 de ani, bănuiţi de comiterea unui furt de pe raza localității. Bărbaţii au fost introduşi în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Mureș."La data de 3 ianuarie, în urma investigațiilor efectuate, polițiștii Biroului de Investigații Criminale Reghin, au identificat doi tineri, în vârstă de 18 şi 22 de ani, cercetaţi pentru furt calificat.În fapt, în data de 29 decembrie 2021, tinerii ar fi pătruns, într-un imobil de pe strada Castanilor din municipiul Reghin, iar dintr-o anexă, ar fi sustras mai multe unelte electrice, precum și 3 camere de supraveghere.Aceștia au fost reținuţi, pentru 24 de ore, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat, fiind introduși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Mureș", a transmis IPJ Mureș.Polițiștii continuă cercetările în vederea documentării întregii activități infracționale a celor doi tineri şi recuperării prejudiciului în totalitate.Sursa: Realitatea de Mures