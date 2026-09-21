Social· 2 min citire

România, printre țările UE în care au scăzut zborurile comerciale în august 2026

Zboruri comerciale în România

Zboruri comerciale în România

Scris de Stoica Marian Publicat: 21 sept. 2026, 14:46

Numărul zborurilor comerciale din România a scăzut în luna august 2026 față de aceeași perioadă a anului trecut, într-un context în care traficul aerian din Uniunea Europeană a continuat să crească.

Datele publicate de Eurostat arată că în august 2026 au fost efectuate în Uniunea Europeană 708.980 de zboruri comerciale, cu 2,3% mai multe decât în august 2025. Comparativ cu aceeași lună din 2024, creșterea a fost de 5,7%.

În cazul României, numărul zborurilor comerciale a fost cu 1,1% mai mic decât în august 2025.

România, printre cele opt state cu scăderi

În august 2026, evoluția traficului aerian a fost pozitivă în 19 dintre cele 27 de state membre ale UE. În alte opt țări, numărul zborurilor comerciale a scăzut față de august 2025.

Cele mai importante creșteri au fost raportate în:

  • Slovacia – 37%;

  • Malta – 12,4%;

  • Estonia – 8,3%.

La polul opus, cele mai mari scăderi au fost înregistrate în:

  • Austria – 4,7%;

  • Cipru – 3%;

  • Germania – 2,4%;

  • Țările de Jos – 2%;

  • România – 1,1%.

Astfel, România s-a aflat în grupul statelor membre în care traficul aerian comercial a avut o evoluție negativă în ultima lună a sezonului estival.

Peste două milioane de zboruri comerciale în UE în perioada iunie-august

În cele trei luni de vară, traficul aerian comercial din Uniunea Europeană a depășit pragul de două milioane de zboruri.

Luna iulie a fost cea mai aglomerată din acest punct de vedere, cu 709.931 de zboruri comerciale. Numărul a fost cu 2,8% mai mare decât în iulie 2025 și cu 5,7% peste nivelul consemnat în iulie 2024.

În iunie 2026 au fost înregistrate 662.480 de zboruri comerciale, în creștere cu 2,1% față de iunie 2025 și cu 4,9% comparativ cu iunie 2024.

Traficul aerian european continuă să crească

Datele Eurostat indică o evoluție generală ascendentă a traficului aerian european. La nivelul anului 2025, aproape 1,1 miliarde de pasageri au fost transportați pe cale aeriană în UE, cu 4,8% mai mulți decât în 2024.

Creșterea numărului de zboruri comerciale reprezintă unul dintre indicatorii utilizați pentru monitorizarea evoluției transportului aerian european. Statisticile includ zborurile pentru pasageri, mărfuri și poștă.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

aeroportzboruricomercialeueRomaniapasageri

Urmărește știrile Realitatea de Mures și pe Google News

Mai multe știri din Social

Mai Multe