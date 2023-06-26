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Sport· 2 min citire
David Popovici a câştigat proba de 200 m liber la Sette Colli Trophy
David Popovici a câştigat proba de 200 m liber la Sette Colli Trophy
Popovici a stabilit un nou record al competiţiei la 200 m liber, după ce făcuse acest lucru şi la 100 m liber, sâmbătă, în finală
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