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Sport· 2 min citire
Florentin Pera: "România a fost echipa mai bună, sunt satisfăcut de victoria cu Chile"
Florentin Pera: "România a fost echipa mai bună, sunt satisfăcut de victoria cu Chile"
România va întâlni în următoarele partide Serbia (3 decembrie)
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