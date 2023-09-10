România a terminat la egalitate meciul cu Israel în premiminariile Euro 2024

Reprezentativa României a remizat, sâmbătă seară, pe Arena Naţională, sor 1-1, cu selecţionata Israelului
Reprezentativa României a remizat, sâmbătă seară, pe Arena Naţională, sor 1-1, cu selecţionata Israelului, într-un meci din grupa I de calificare la Campiontul European din 2024.
Tricolorii au început meciul de pe Arena Naţională cu şansa ratată de Răzvan Marin, lovitură de cap în minutul 5, iar oaspeţii au replicat prin Manor Solomon, în minutul 8. Andrei Burcă a reluat şi el balonul, cu o lovitură de cap pe lângă poartă, în minutul 21, pentru ca în minutul 27 Florinel Coman să trimită lung, pentru Alibec, acesta i-a pasat lui Stanciu, care a şutat, mingea l-a lovit pe Glazer în piept, iar Alibec – care a urmărit faza – a deschis scorul. Israelienii au venit în atac şi au încercat poarta lui Moldovan prin Lavi şi Dor Peretz, dar la pauză România a intrat în avantaj, 1-0.
Oaspeţii au egalat în minutul 53, la un şut al lui Gloukh la colţul lung. Israelienii au controlat partida, în continuare. Gloukh a trimis în bară, în minutul 76, după ce a făcut ce a vrut cu apărarea tricoloră. Trei minute mai târziu Stanciu l-a lansat pe George Puşcaş, care a şutat prost, din careu, trimiţând peste poartă. În minutul 89 Horaţiu Moldovan a intervenit excelent la şutul lui Solomon, tricolorii nu au existat pe finalul de meci şi întâlnirea s-a încheiat la egalitate, 1-1.
În clasamentul grupei I conduce Elveţia – cu 11 puncte, urmată pe locul secund de România (9 puncte). Pe locul al treilea este Israel (8 puncte), urmată, în ordine, de Belarus (4 puncte), Kosovo (3 puncte) şi Andorra (2 puncte).
ROMÂNIA: H. Moldovan – Sorescu (Moruţan 56), C. Manea, A. Burcă, Drăguşin, Bancu – M. Marin (Olaru 64), R. Marin, N. Stanciu (Cicâldău 87) – Fl. Coman (Mihăilă 56), Alibec (Puşcaş 64). SELECŢIONER: Edward Iordănescu
ISRAEL: Glazer – Dasa, Miguel Vitor, Goldberg (Lemkin 77), Revivo – Dor Peretz (Abu Fani 72), Lavi, Gloukh – Jehezkel (Kanichowsky 72), Turgeman (Weissman 62), M. Solomon. SELECŢIONER: Alon Hazan
Cartonaşe galbene: M. Marin 56, Drăguşin 61, Puşcaş 85 / Kanichowsky 89
Arbitri: Slavko Vincic – Tomaz Klancnik, Andraz Kovacic – Matej Jug (toţi din Slovenia)