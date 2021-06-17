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Sport· 2 min citire
Spectacol după victoria Ucrainei de la EURO 2020: Corespondentul Realitatea PLUS - Adina Iliescu, protagonista unui moment inedit
Spectacol după victoria Ucrainei de la EURO 2020: Corespondentul Realitatea PLUS - Adina Iliescu, protagonista unui moment inedit
Reporterul Adina Iliescu și operatorul Dan Podariță au fost protagoniștii unui moment inedit
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