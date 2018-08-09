Economie· 1 min citire

Primul tractor 100% românesc, la Reghin

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Scris de Bogdan Brad Publicat: 9 aug. 2018, 10:38

Compania IRUM din Reghin, județul Mureș, pregătește lansarea primului tractor agricol 100% românesc, pentru toamna acestui an, la 15 ani după ce producția de tractoare agricole românești a încetat.Noul tractor a fost conceput în întregime de echipa de ingineri a Centrului de Cercetare și Dezvoltare înființat de IRUM, chiar în incinta fabricii, iar producția sa va fi realizată pe platfoma industrială din Reghin, scrie agrointel.ro.“Anul Centenarului, este un bun moment să oferim o soluție integral românească, într-o categorie de piață unde nu mai avem soluții de mai bine de 15 ani”, afirmă fondatorul companiei IRUM din Reghin, Mircea Oltean.Noul tractor va fi echipat cu un motor Diesel stagiul IV, cu o capacitate de 3.4 l dezvoltând 102 CP și un cuplu maxim de 430 Nm. Acest tractor este destinat atât fermierilor români, cât și celor din alte țări europene.

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