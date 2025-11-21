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Politica· 1 min citire
Anca Alexandrescu, către propaganda nicușoristă: ”Ce vă mai place dubla măsură”
Anca Alexandrescu, către propaganda nicușoristă: ”Ce vă mai place dubla măsură”
Nicușor Dan a plătit 900000 euro la RTV pentru interviul făcut în “casa” aia care arata precum Bucureștiul!
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