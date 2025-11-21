Politica· 1 min citire

Anca Alexandrescu, către propaganda nicușoristă: ”Ce vă mai place dubla măsură”

Anca Alexandrescu, către propaganda nicușoristă: ”Ce vă mai place dubla măsură”

Anca Alexandrescu, către propaganda nicușoristă: ”Ce vă mai place dubla măsură”

Realitatea de Mures
Scris de Realitatea de Mures Publicat: 21 nov. 2025, 10:30

Nicușor Dan a plătit 900000 euro la RTV  pentru interviul făcut în “casa” aia care arata precum Bucureștiul!

Anca Alexandrescu, mesaj tranșant pentru propaganda nicușoristă care se declară îngrijorată de creșterea sa în sondaje. Candidata independentă la Primăria Capitalei a atras atenția asupra sumei uriașe pe care Nicușor Dana a plătit-o televiziunii fugarului Ghiță în campania de anul trecut pentru a arăta cum arată Bucureștiul.

”Pentru propaganda Nicusoristă care e îngrijorată de creșterea mea “periculoasă” pentru sistem!

Nicușor Dan a plătit 900000 euro la RTV  pentru interviul făcut în “casa” aia care arata precum Bucureștiul!

Ce vă mai place cu dubla măsură!

P.S. O televiziune privată are dreptul să și puna ce tarife dorește! Că așa e în democrația aia pe care voi nu o mai vreți! În dictatura voastră tot ce e permis vouă, nouă nu ne este!”, a scris Anca Alexandrescu pe pagina sa de Facebook.



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