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Politica· 1 min citire
Nuntă de aur în familia Băsescu! Fostul președinte și soția sa și-au reînnoit jurămintele după 50 de ani. Mesajul emoționant
Nuntă de aur în familia Băsescu! Fostul președinte și soția sa și-au reînnoit jurămintele după 50 de ani. Mesajul emoționant
Moment de sărbătoare în familia fostului președinte al României. Traian Băsescu și soția sa, Maria, au împlinit 50 de ani de căsătorie
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