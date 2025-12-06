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Nuntă de aur în familia Băsescu! Fostul președinte și soția sa și-au reînnoit jurămintele după 50 de ani. Mesajul emoționant

Nuntă de aur în familia Băsescu! Fostul președinte și soția sa și-au reînnoit jurămintele după 50 de ani. Mesajul emoționant

Nuntă de aur în familia Băsescu! Fostul președinte și soția sa și-au reînnoit jurămintele după 50 de ani. Mesajul emoționant

Realitatea de Mures
Scris de Realitatea de Mures Publicat: 6 dec. 2025, 15:43

Moment de sărbătoare în familia fostului președinte al României. Traian Băsescu și soția sa, Maria, au împlinit 50 de ani de căsătorie

Moment de sărbătoare în familia fostului președinte al României. Traian Băsescu și soția sa, Maria, au împlinit 50 de ani de căsătorie și au marcat acest eveniment special printr-o ceremonie religioasă de reînnoire a jurămintelor. Evenimentul a avut loc într-un cadru intim, departe de ochii presei, la care au participat doar membrii familiei.

Cei doi au sărbătorit nunta de aur avându-le alături pe cele două fiice, Elena și Ioana, dar și pe nepoții care le-au fost aproape în această zi importantă. Traian Băsescu a dorit să împărtășească bucuria și cu urmăritorii săi, publicând câteva imagini de la eveniment pe rețelele de socializare.

„50 de ani împreună. Martor ne-a fost familia”, a scris fostul șef al statului în dreptul fotografiilor. Traian și Maria Băsescu și-au unit destinele în anul 1975, iar acum, jumătate de secol mai târziu, au demonstrat că au rămas la fel de uniți.

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