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Președintele Nicușor Dan îi cheamă la Cotroceni, la discuții, pe magistrații nemulțumiți de actul de justiție

Președintele Nicușor Dan îi cheamă la Cotroceni, la discuții, pe magistrații nemulțumiți de actul de justiție

Președintele Nicușor Dan îi cheamă la Cotroceni, la discuții, pe magistrații nemulțumiți de actul de justiție

Realitatea de Mures
Scris de Realitatea de Mures Publicat: 12 dec. 2025, 07:51

Nicușor Dan i-a invitat la Cotroceni, la discuții, pe magistrații nemulțumiți

Nicușor Dan i-a invitat la Cotroceni, la discuții, pe magistrații nemulțumiți de actul de justiție din România. Mai mult, le-a cerut doritorilor să îi trimită materiale complexe cu neregulile depistate. 

„Când 200 de magistrați spun că este o problemă de integritate în sistemul de justiție, lucrurile sunt foarte serioase.Invit toți magistrații care vor să reclame probleme în sistemul de justiție la o discuție fără limită de timp luni, 22 decembrie, începând cu ora 10:00. Aștept înscrieri la adresa [email protected]ână joi, 18 decembrie, ora 24:00, vă invit să îmi trimiteți materiale, asumate nominal sau neasumate nominal, la adresa [email protected].În zilele de vineri, sâmbătă și duminică vom avea timp să citim toate materialele pe care ni le trimiteți.(În toată săptămâna 15–19 decembrie sunt plecat din țară pentru formate multilaterale și vizite bilaterale confirmate cu mult timp înainte.)”, scrie președintele pe Facebook.

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