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Politica· 1 min citire
Președintele Nicușor Dan îi cheamă la Cotroceni, la discuții, pe magistrații nemulțumiți de actul de justiție
Președintele Nicușor Dan îi cheamă la Cotroceni, la discuții, pe magistrații nemulțumiți de actul de justiție
Nicușor Dan i-a invitat la Cotroceni, la discuții, pe magistrații nemulțumiți
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